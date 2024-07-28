По словам аналитика, истребители должны были быть на вооружении ВСУ еще в прошлом году.

Для улучшения защиты украинского неба Киев до конца года должен получить не менее 60 истребителей F-16. Об этом в эфире Эспрессо сказал основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Комментируя сроки поставки этих самолетов Украине, он отметил, что они должны были быть на вооружении ВСУ еще в прошлом году.

"С другой стороны, понятно, что мы готовимся к приему и применению, эксплуатации этих самолетов, что поздно, потому что россияне к этому интенсивно готовятся уже год", - отметил военный. Видео дня

Он пояснил, что следующим открытым вопросом после сроков поставки истребителей F-16 идет их количество.

"20 летчиков готовы, можем предположить, что на 20 летчиков нужно 40 самолетов - они есть. И 60 есть. Европейцы готовы поставлять 60, а будет заходить шесть. Но почему заводить шесть? Надо заводить как можно быстрее, и возможность есть не 20-24 до конца года, а 60. И нашему послу этого надо добиваться, садиться, ложиться возле Пентагона, Белого дома, помогать Байдену со здоровьем, Камале Харрис или Трампу. Надо сейчас остановить продвижение врага", - резюмировал Романенко.

Предоставление Украине F-16 - последние новости

На днях посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, когда F-16 применят в Украине. По ее словам, истребители будут задействованы на поле боя на войне в Украине уже в этом году.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какие ограничения будут у F-16 в Украине. Он пояснил, что истребителям придется оставаться "за 40 км или более" от линии фронта из-за риска уничтожения.

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