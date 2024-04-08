По данным журналистов, в целом Греция планирует продать 108 истребителей, которые подлежат выводу из эксплуатации.

Греческое правительство может принять решение о передаче Украине до 32 единиц истребителей F-16. Об этом сообщило издание News Break.

Журналисты пишут, что правительство страны намерено продать 108 истребителей, которые подлежат выводу из эксплуатации, а именно:

32 единицы F-16C/-D Block 30,

24 единицы Mirage 2000-5 Mk. 2,

33 единицы F-4E PI2000.

"Действительно, в июле 2022 года было запрошено положительное заключение соответствующего парламентского комитета на продажу истребителей и сопутствующего и периферийного оборудования (запасные части, тренажеры, приборы и материалы), стоимость которых оценивалась в 117 млн евро. Продажа так и не состоялась, а состояние истребителей, находящихся на открытом хранении, постоянно ухудшается", - отметили в сообщении.

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Также в материале добавили, что цена 108 истребителей может составлять от 2 до 2,5 миллиардов евро.

"Совсем другое дело - 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине практически не вызывает сомнений. Напомним, что за время службы истребители этого типа прошли две модернизации конструкции и сейчас в среднем израсходовали около 60 % предельного срока службы", - отметили в материале.

По словам журналистов, они не могут так же уверенно сказать о том, куда могут направить 24 Mirage 2000-5 Mk.2, среди которых 14 - нового строительства, а остальные - модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM.

"Логичными вариантами являются передача Украине или продажа Индии, разумеется, с одобрения Франции", - подытожили в сообщении.

Передача Украине F-16: последние новости

Как писал УНИАН, Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя F-16. По словам министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, они будут переданы тогда, когда все будет готово, ведь сроки передачи зависят от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры.

В свою очередь майор запаса Алексей Гетьман озвучил цифры генералов НАТО относительно того, сколько истребителей F-16 нужно Украине. По его словам, украинским защитникам необходимо иметь 200-300 таких самолетов.

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