Доминирование россиян и их конкурентное преимущество в небе над линией фронта будут сведены на нет, говорит Варченко.

Когда истребители F-16 начнут работать в украинском небе, доминированию российской авиации над линией фронта придет конец. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

"О том, что F-16 существенно изменят ситуацию на линии фронта с доминированием российской авиации, говорили еще много месяцев назад. Потому что вражеская авиация, чтобы работать КАБами должна приблизиться к линии фронта на 40-50 км при хорошем ветре. Ракета AIM-120, которой оснащены F-16, способна поражать самолеты, а в данном случае российские самолеты, на расстоянии 180 км и более. А системы разведки F-16 работают на расстояние 300 км. Соответственно, несложно сделать вывод – доминирование россиян и их конкурентное преимущество в небе над линией фронта будут сведены на нет, если F-16 будут иметь возможность работать в украинском небе", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

При этом Варченко отметил, что сохраняется угроза российских ПВО – враг начал готовить свои системы с тех пор, как начались разговоры о предоставлении Украине самолетов F-16.

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По словам эксперта, когда самолеты F-16 поступят в Украину, "чувствовать себя хорошо и спокойно российские агрессоры с КАБами над линией фронта точно не смогут". Это средство будет уничтожать их в большом количестве – речь идет о десятках, а может и сотнях.

"Поэтому здесь очевидно наше ожидание, но мы понимаем, что это не волшебная таблетка, которая сразу вылечит от всех болезней на фронте. Но это то, что позволит сделать серьезный шаг вперед. И, конечно, стандартные, классические системы ПВО, которых нам надо больше, потому что тогда мы сможем из них какую-то часть приблизить к линии фронта, чем тоже не дадим возможности работать российским самолетам так, как они работают сейчас. Понимая, это окно возможностей, россияне именно поэтому сейчас пытаются приложить все силы, чтобы по максимуму работать своими КАБами. Я уверен, что это окно возможностей у них закроется в течение ближайших месяцев", – констатировал Варченко.

F-16 для Украины

F-16 – это легкий многоцелевой самолет, который является самым массовым истребителем четвертого поколения в мире. Благодаря постоянным модернизациям он остается основой воздушных сил в более чем 20 странах мира.

Экипаж этого самолета состоит из одного человека. Длина борта составляет 15 м, а размах крыльев – 9,5 м. Максимальная скорость истребителя – 2+ Маха, максимальный взлетный вес – 21,7 т. Стоимость одного летного часа F-16 составляет около 8-15 тысяч долларов.

Согласно официально обнародованным данным, Украина получит от партнеров несколько десятков таких самолетов. В частности, 24 истребителя передадут Нидерланды, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгре. В свою очередь, Дания предоставит 19 самолетов F-16.

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