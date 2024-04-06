По словам министра обороны Нидерландов, передача истребителей Украине зависит от подготовки пилотов и технического персонала.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна планирует передать нашему государству 24 современных истребителя F-16. Об этом она сообщила в интервью Укринформу.

"В целом мы собираемся передать 24 истребителя F-16. Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры", - подчеркнула Оллонгрен.

По ее словам, передача этих самолетов является совместной работой Нидерландов с Украиной, Данией, США и другими странами. Она добавила, что это является сложной задачей, однако это точно произойдет.

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"Наша коалиция надеется, что уже этим летом мы сможем начать поставки истребителей F-16, сначала датских, а затем и нидерландских", - заверила министр обороны Нидерландов.

Также она рассказала, что вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обсуждала все возможности передачи Украине F-16.

"По моему мнению, имеет значение то, что мы вместе с Соединенными Штатами и Данией смогли принять это решение. С тех пор мы очень упорно работали, чтобы обеспечить его выполнение", - подчеркнула политик.

Истребители F-16 для Украины: последние новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что F-16 не станут для ВСУ "серебряной пулей" в войне с Россией. По его словам, ситуацию на поле боя не может изменить одна система.

Военный эксперт Сергей Грабский также отметил, что первые истребители F-16 не сильно изменят ситуацию на фронте. Он отметил, что мнение о том, что с появлением истребителей F-16 в Украине "все будет хорошо", которое сложилось в обществе, является ошибочным.

"Поэтому мы больше полагаемся именно на мастерство наших командиров, стойкость и обученность наших бойцов. И, конечно, на значительное усиление поставок боеприпасов", - отметил Грабский.

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