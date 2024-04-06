Украина - царица в небе - эксперт назвал необходимое количество F-16, чтобы это произошло.

Для того, чтобы господствовать в воздухе по всей линии фронта, Украине необходимо иметь 200-300 самолетов F-16.

Такое мнение высказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире "Мы-Украина", подчеркивая, что на этом акцентируют генералы НАТО.

"Мы можем предполагать, но лучше ссылаться на генералов Воздушных сил стран НАТО. Они считают, что для того, чтобы иметь господство в воздухе по всей линии фронта, нам нужно 200-300 таких самолетов", - сказал он.

По словам Гетьмана, с таким количеством истребителей можно было бы забыть об опасности от ФАБов и КАБов россиян, ведь их самолеты бы не подлетали на такое расстояние, потому что были бы уничтожены нашими.

Эксперт высказал мнение, что 6-10-20 самолетов не дадут украинским военным преимущество по всей линии фронта, но можно надеяться, что на каком-то участке это позволит по крайней мере держать паритет.

"Хотя опять же - самолет сам по себе неплохой, как и любое оружие, но для того, чтобы оно было эффективным и давало результат, его должно быть определенное количество", - подчеркнул Гетьман.

Самолеты F-16 для Украины

По словам военного эксперта Сергея Грабского, Украина рассчитывает получить первые американские истребители F-16 уже в ближайшие месяцы. Однако, даже если будет предоставлено 50 таких самолетов, то, с учетом уже имеющихся в Украине бортов, соотношение с российской авиацией составит примерно 1:5.

Офицеры Главного управления разведки Минобороны заявили, что истребители F-16 сейчас не столь нужны, как еще год назад, ведь "каждое оружие имеет свое правильное время".

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