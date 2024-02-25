По словам бойца, F-16 более "проворный", чем МиГ, на котором он летал раньше.

Украинский летчик заявил, что переход со старых самолетов советского производства на западные истребители F-16 - это все равно, что перейти с Nokia на iPhone, пишет Business Insider.

Пилот с позывным Moonfish - один из шести украинских летчиков, обучающихся использованию истребителей на базе Скрисдтруп в Дании.

"На этом самолете действительно здорово летать", - заявил он.

По его словам, хотя F-16 "гораздо легче управлять", им было непросто адаптироваться к более совершенным электронным системам самолета.

Он сравнил это с переходом от простого телефона, такого как Nokia, "прямо к iPhone, без всех этих промежуточных шагов".

Moonfish добавил, что F-16 более "проворный", чем МиГ, на котором он летал раньше, отметив: "Такое ощущение, что самолет хочет, чтобы вы управляли им более агрессивно".

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Как писал УНИАН, на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не назвал точные сроки передачи Украине западных истребителей F-16.

"Невозможно точно сказать, когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 были там как можно раньше", - заявил он.

Также генсек НАТО добавил, что эффект от F-16 будет сильнее и лучше, когда пилоты, технический персонал будут более обученными, а системы поддержки, которые должны быть в наличии, подготовленными.

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