Истребители должны усилить возможности Сил обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео интенсивной тренировки украинских пилотов и техников по овладению многоцелевыми истребителями F-16 на базе Скрюдструп в Дании. Видео обнародовано в социальных сетях.

"Все украинцы ждут день, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины. В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день", - сообщил Зеленский.

Один из украинских пилотов с позывным Moonfish говорит, что "наш опыт боевых действий действительно трудно переоценить, но все же, это очень сжатая программа". По его мнению, самым большим стимулом является не боевой опыт, а мотивация вернуться в Украину и продолжить воевать. Он говорит, что F-16 - это самолет высшего класса с точки зрения пилота, и что эти истребители более маневренны, чем советские МиГи. "Такое впечатление, что самолет сам побуждает тебя управлять им более агрессивно", - сказал пилот.

Как сообщал УНИАН, в 2023 году была создана "коалиция возможностей" по развитию воздушных сил Украины в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) в вопросе управления многоцелевыми истребителями F16. ее сопредседателями стали США, Дания и Нидерланды. К коалиции также присоединились Норвегия, Великобритания, Люксембург, Греция, Канада, Польша, Румыния, Франция, Бельгия, Португалия и Швеция.

Ожидается, что первые F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

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