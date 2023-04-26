В городе повреждены по меньшей мере семь жилых домов и отделение полиции.

Сегодня ночью двумя ракетами"С-300" враг ударил по городу Дружковка в Донецкой области, в результате ранены трое правоохранителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области. Повреждены по меньшей мере семь жилых домов и отделение полиции.

"Сегодня ночью двумя ракетами "С-300" враг ударил по городу Дружковка. Повреждены по меньшей мере семь жилых домов и отделение полиции. Ранены трое полицейских, которые находились при исполнении служебных обязанностей", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что российские войска нанесли 19 ударов по жилым кварталам 12 населенных пунктов Донецкой области. Вражеские снаряды ударили по городам Константиновка, Авдеевка, Бахмут, Торецк, Часов Яр, Новогродовка, пгт Очеретино, Великая Новоселка, селам Шахтерское, Новоселовка Первая, Нелиповка, Карловка.

"Оккупанты били из авиации, артиллерии, РСЗО "Град", танков, минометов. Информации о пострадавших гражданских жителях не поступало. В результате обстрелов повреждены 19 гражданских объектов - 14 жилых домов, гараж, детсад, админздание городского совета, котельная, кафе", - сообщает полиция.

Также отмечается, что в результате вражеского авиаудара ракетой "Р-37" по Новогродовке повреждены четыре многоэтажных дома. Из артиллерии армия РФ обстреляла Константиновку, разрушениям подверглись частные и многоквартирные дома, гараж, а в Часовом Яру повреждены многоквартирные дома и социальная инфраструктура.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Новые атаки врага по Украине - новости Генштаба

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 апреля, украинские воины отбили 39 вражеских атак на трех самых горячих участках фронта.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Вас также могут заинтересовать новости: