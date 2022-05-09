Он был добровольцем, ветераном АТО, бойцом 95-й десантно-штурмовой бригады. Погиб на Харьковщине, в боях под Изюмом.

В понедельник, 9 мая, в Михайловском златоверхом соборе Киева простились с журналистом, военным ВСУ Александром Маховым. 4 мая он погиб, защищая Украину от российской агрессии.

Как сообщает "Суспильне", на прощание пришло около ста человек, среди них коллеги и военные. Место захоронения Махова - на Берковецком кладбище.

"Человек, с которым мы сегодня прощаемся, это в первую очередь человек. Это человек, который всегда отвечал за свои слова, который пошел защищать нас, который был очень добрым. И вообще, когда начинаешь говорить, что "был" это, мягко говоря, не укладывается в голове... Саша - герой", - отметил коллега погибшего, журналист Артем Джепко.

Телеоператор Владислав Смолянец вспомнил, как Махов работал в корреспондентском пункте в Луганске и делал материалы из оккупированного города.

"Когда он первый раз пошел воевать, он сказал, что должен освободить свою землю. Его мечта должна осуществиться", - сказал Смолянец.

На войне с Россией погиб журналист Александр Махов: что известно

Как писал УНИАН, о гибели Махова стало известно от его коллег. Отмечалось, что в свое время он был единственным журналистом, находившимся на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя.

Смерть журналиста прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Он всегда был таким - с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых. Всегда работал в самых горячих точках. Старался привезти настоящий материал. Сильный материал", - отметил глава государства.

По словам президента, с первого дня полномасштабной войны Махов был на фронте:

"Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады. Сам родом из Луганской области. Он по-особенному чувствовал, что значит эта война. Сегодня он погиб на Харьковщине, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет", - рассказал президент.

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