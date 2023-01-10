Игорь Эйдман уверен, что в РФ не будут массово выпускать живыми на свободу "зэков", воевавших в Украине.

Российский социолог Игорь Эйдман заявил, что мобилизованные Евгением Прижиным "зэки" в ближайшем будущем могут стать угрозой для режима Путина.

"Я писал, что эти зэки ангажированы на полгода. Они в основном завербованы в августе-сентябре-октябре, то есть к весне их надо будет выпускать, а их десятки тысяч. Сможет ли Пригожин или российское государство выпустить десятки тысяч матерых уголовников-рецидивистов, да еще и вкусивших кровь и обладающих знаниями, как обращаться с оружием и взрывчаткой? Очевидно, что нет", - сказал он в эфире программы "Аргумент".

Социолог уверен, что никто в России не хочет новой холодной весны 53-го, которая была после смерти Сталина при Бериевской амнистии.

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"Тогда из лагерей вышла толпа зэков и устроила жуткие массовые убийства и изнасилования в российских городах. Никто этого не хочет и не допустит. Тем более, что даже никакого юридического механизма освобождения этих зэков нет. Все они сейчас "сидят" формально, и при этом воюют. Кто каждого из этих 40 с лишним тысяч, кроме Путина, будет помиловать? Это тоже совершенно невозможно. Я думаю, что "пригожинцы" их будут просто утилизировать – посылать на верную смерть. Уже сейчас это отчасти происходит, но позже это будет очевидно. Всех зэков спишут в "груз 200", чтобы не сталкиваться с какими-то восстаниями, недовольствами, протестами. Ведь попробуй заставь человека, который чудом выжил за эти полгода, опять воевать или идти в лагерь. Конечно, это практически невозможно, тем более вооруженного человека. Его надо или отпускать, или убивать. Его не отпустят, я думаю, будут убивать. И будет просто резня. Наемники будут убивать зэков", - сказал Эйдман.

Также он объяснил, зачем Пригожин устроил показательное представление из "выпускным" заключенных, которые якобы воевали в Украине.

"Пригожин решил продемонстрировать всем, прежде всего, самим зэкам, что он их будет отпускать. И демонстративно выдал путевку "в жизнь" нескольким десяткам людей, видимо, из числа своих каких-то преданных собак, а, может быть, это люди, которые вообще не воевали, а просто откупились. Я думаю, что он это сделал для того, чтобы разрушить слухи, которые ходят между зэками, что никто их ни на какую свободу не отпустит, а будут заставлять воевать и убьют. Не знаю, читал ли он мой пост, но на эту тему он решил нанести превентивный информационный удар. Он же даже заявил, что потребует, чтобы зэков в МГИМО принимали, таких студентов, по 15 лет отсидевших. Соответственно, я думаю, что несколько десятков человек он выпустить может, но несколько десятков тысяч ему никто выпустить не даст, он и не будет этого делать. Поэтому к весне резня "пригожинских" зэков будет абсолютно неизбежной", - добавил социолог.

Завербованные Пригожиным заключенные на войне в Украине: детали

Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин ездил в российские колонии вербовать "зэков" на войну против Украины: часть из них согласилась. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

Заключенных из России, которые согласились участвовать в войне против Украины, освободили тайным указом еще до того, как вывезли из колоний.

Недавно Пригожин "засветился" среди группы "зэков"-наемников, завершивших полугодовой контракт. Он поздравил наемных убийц украинцев с "честной отработкой" контракта и дал несколько странных советов.