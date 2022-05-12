По словам Стрюка, сейчас в городе остается до 15 тысяч жителей.

Председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк отметил, что сейчас эвакуация жителей из города невозможна.

Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.

"Дорога, которая ведет в город, обстреливается. Поэтому сейчас приостановлена поставка гуманитарной помощи и сообщение с городом затруднено. Вследствие этого мы вынуждены приостановить эвакуацию из города", - отметил Стрюк.

По его словам, сейчас в Северодонецке остается до 15 тысяч жителей, однако есть желающие выехать из города.

"В настоящее время мы имеем около 20 заявок на эвакуацию, поэтому в ближайшее время, если будет возможность, мы попробуем ее провести", - подчеркнул председатель ВЦА.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 12 мая, в Луганской областной военной администрации отмечали, что российские оккупанты пытаются полностью взять под контроль Рубежное, перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут и захватить Северодонецк.

11 мая Стрюк заявил, что в Северодонецке в результате вражеских обстрелов повреждено около 70% жилых домов, из них 30% – уже непригодны для проживания.

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