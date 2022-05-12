Председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк отметил, что сейчас эвакуация жителей из города невозможна.
Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.
"Дорога, которая ведет в город, обстреливается. Поэтому сейчас приостановлена поставка гуманитарной помощи и сообщение с городом затруднено. Вследствие этого мы вынуждены приостановить эвакуацию из города", - отметил Стрюк.
По его словам, сейчас в Северодонецке остается до 15 тысяч жителей, однако есть желающие выехать из города.
"В настоящее время мы имеем около 20 заявок на эвакуацию, поэтому в ближайшее время, если будет возможность, мы попробуем ее провести", - подчеркнул председатель ВЦА.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 12 мая, в Луганской областной военной администрации отмечали, что российские оккупанты пытаются полностью взять под контроль Рубежное, перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут и захватить Северодонецк.
11 мая Стрюк заявил, что в Северодонецке в результате вражеских обстрелов повреждено около 70% жилых домов, из них 30% – уже непригодны для проживания.