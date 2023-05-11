В то же время, большинство жителей Запорожья вообще не ведутся на пропаганду россиян – остаются дома и ждут ВСУ.

"Миссия" российских оккупантов с так называемой эвакуации населения прифронтовых территорий Запорожской области оказалась провальной, даже те немногочисленные люди, которые согласились уехать, возвращаются обратно.

Как заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, в течение недели захватчики пытались вывезти гражданских из более 18-ти населенных пунктов.

Однако, как отметил мэр, даже те немногочисленные люди, которые согласились уехать, возвращаются обратно. Он проинформировал, что оккупанты пообещали им курорт на побережье Азовского моря, зато размещают людей в невыносимых условиях или вообще везут эвакуированных в палатки в Россию.

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"Обещанные 10 тыс. рублей дают только по российскому паспорту. Под шум паники с эвакуацией грабят магазины, дома, больницы. Большинство жителей вообще не ведутся на пропаганду россиян - остаются дома и ждут ВСУ", - отметил мэр Мелитополя.

Эвакуация в Запорожской области: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Иван Федоров рассказывал, что во временно оккупированной Запорожской области российские оккупанты готовятся к эвакуации в населенных пунктах, находящихся вблизи линии фронта.

В городе Энергодар они раздавали листовки и собирали анкеты детей, которые будут эвакуироваться.

Также в населенных пунктах вблизи города Токмак ездили вражеские военные машины с громкоговорителями и проводили объявления, где рекомендовали эвакуироваться во временно оккупированный Мелитополь или Крым.

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