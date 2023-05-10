Люди вынуждены жить в помещениях без окон.

Эвакуированных из Токмака в Бердянск украинцев разместили в неприспособленных условиях и запрещают возвращаться домой.

"Отмечается массовое недовольство местных жителей из временно захваченного Токмака Запорожской области, которых российская оккупационная администрация "эвакуировала" в Бердянск. В частности, люди жалуются, что россияне разместили их в ужасных бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели", - сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также оккупанты запретили на неопределенный срок "эвакуированным" гражданам возвращаться обратно в город Токмак.

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Российская "эвакуация" украинцев

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты параллельно с побегом из временно оккупированных прифронтовых районов Украины проводят процесс "эвакуации" гражданского населения.

В Вооруженных силах Украины объяснили, что захватчики "эвакуируют" гражданских для того, чтобы позже использовать их в качестве "живого щита".

Недавно стало известно, что эвакуированных из Энергодара вывезли в Ростовскую область вместо Бердянска.

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