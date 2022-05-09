Гуманитарные грузы сегодня тоже не будут завозить.

Эвакуации из Луганской области сегодня не будет, россияне обстреливают "дорогу жизни" трассу Лисичанск - Бахмут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Эвакуации из Луганщины сегодня не будет! Россияне начали обстреливать "дорогу жизни" трассу Лисичанск - Бахмут, поэтому проезд опасен. Гумгрузы тоже сегодня не будут завозить, мы заранее позаботились, чтобы те, кто остался, имели все необходимое. Сегодня мы не знаем, чего ожидать от врага, что они могут сделать страшного еще, поэтому ПРОШУ - минимизируйте пребывание на улице, оставайтесь в укрытиях!" - написал он.

Как писал УНИАН, враг продолжает интенсивные обстрелы Луганщины в попытках выйти на административные границы области.

В частности, 8 мая в результате очередного авиаудара россиян по Луганской области обесточены Лисичанск и Северодонецк.

7 мая враги сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, в подвале которой прятались около 90 человек. По предварительным данным властей, в результате вражеской атаки погибли 60 человек.

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