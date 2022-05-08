В результате вражеской атаки оборваны линии электропередачи напряжением 200 кВ.

В результате очередного авиаудара россиян по Луганской области обесточены Лисичанск и Северодонецк.

О новой атаке противника сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиаудары", - рассказал он.

По словам Гайдая, о количестве разрушенных зданий будет сообщено позже.

"Однако вновь имеем разрушение объектов критической инфраструктуры - оборванные мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие, пропал свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке", - сообщил председатель ОВА.

По его словам, аварийные бригады отправятся на обследование, как только позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а позже атаковал мирных жителей в ряде населенных пунктов. В частности, оккупанты бомбили Луганщину.

7 мая враги сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, в подвале которой прятались около 90 человек. По предварительным сведениям властей, в результате вражеской атаки погибли 60 человек.

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