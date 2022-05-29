Воин пресек попытки россиян спровоцировать его вопросами о массовых захоронениях вблизи Мариуполя.

Российские пропагандисты опубликовали видео, на котором азовец Владислав Тутчак (позывной "Доцент") отвечает на их вопросы. Воин признался, что ему не за что каяться, а жителей ОРДЛО считает украинцами, которые пока что ошибаются в политических взглядах.

Видео опубликовали росСМИ.

Боец рассказал, что непосредственно в боевых действиях участия не принимал, поскольку отвечает за гуманитарное направление развития полка "Азов". Он читал лекции личному составу по военной истории мира и Украины.

На вопрос, кем он считает жителей "Л/ДНР", Тутчак ответил: "Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах. Но это украинцы, такие же как мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык. Если этого не произойдет, я надеюсь, что мои и их дети найдут общий язык".

Россияне провоцировали сдержанного азовца вопросами о якобы появлении массовых захоронений вблизи Мариуполя, когда в городе был "Азов". Однако украинец не менее сдержанно ответил, что этого не может быть.

На еще один провокационный вопрос относительно того, есть ли за что бойцу покаяться, он ответил: "Нет, абсолютно".

Напомним, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовстали" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

Президент Владимир Зеленский надеется, что защитников Мариуполя удастся освободить в ходе обмена.

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