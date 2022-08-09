По словам Костенко, после уничтожения складов оккупантов на левом и правом берегах Днепра, плотность огня намного уменьшилась.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что ожидаемое наступление на юге не будет таким глобальным, который украинские военные не смогут отразить.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Действительно, нам нужно сейчас заботиться об обороне не меньше, чем о дальнейшем наступлении в перспективе. Поэтому ожидать (наступление на юге - УНИАН) нужно, но я не думаю, что это будет какое - то глобальное наступление, которое мы не сможем отразить", - подчеркнул Костенко.

Он подчеркнул, что до того, как украинские войска начали чаще наносить удары по складам оккупантов, русские преобладали в массовости артиллерийских обстрелов.

"После того, как были уничтожены склады оккупантов на левом и правом берегах Днепра, плотность огня намного уменьшилась. Они начали экономить боеприпасы, понимая, что их логистика нарушена. А также придерживают свои запасы на случай того, если Украина примет решение идти вперед", - отметил секретарь Комитета.

Как сообщал УНИАН, начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что накопление сил оккупантов на Запорожском направлении происходит периодически.

"Они подтягивают силы и перераспределяют их на другие направления Херсонской и Донецкой областей. Вероятность дальнейшего наступления на Запорожье военное командование оценивает как невысокую, но не невозможную", - отметил он.

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