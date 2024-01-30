Украинские силы станут лучше использовать все инновационные технологии, считает эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам украинского государства, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер считает, что РФ продолжит бить по украинской территории беспилотниками и ракетами.

Украинская сторона станет лучше использовать все инновационные технологии, в частности, морские дроны, для атак против российских сил как на своей земле, так и в РФ, поделился эксперт прогнозом насчет войны во время общения с "Главкомом". "Все это будет продолжаться и будет приближать войну ближе к россиянам. И они увидят, что это не просто легкая трехдневная война, которую они приветствовали. Теперь они будут понимать, что Россия потеряла сотни тысяч людей, а конца-краю этой войны не видно. Думаю, что это начнет волновать россиян", - заявил собеседник.

По его мнению, американская сторона будет продолжать поддерживать противовоздушную оборону нашего государства и должна делать больше, чтобы усилить производство оборонной продукции, в том числе боеприпасов.

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Когда закончится война в Украине - что уже сообщалось

Президент Владимир Зеленский говорил, что никто не может точно ответить на вопрос, когда полномасштабная война против россиян закончится. Однако украинский лидер подчеркивал, что выдержать 2024 год - значит выдержать всю полномасштабную войну, которую РФ ведет против нашей страны.

В конце прошлого года бывший российский премьер Михаил Касьянов спрогнозировал, что противостояние может завершиться уже в конце текущего года. По его мнению, защитники Украины способны осуществить прорыв.

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