Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выдержать этот год - значит выдержать всю эту полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. Президент отметил, что постоянно находится на связи с военными, с украинскими командующими. "Каждый день, каждую ночь в этом году - новые жесткие боевые столкновения. Наиболее интенсивные бои - Авдеевка, Марьинское направление, Бахмутское, Лиманское, Купянское. Юг нашего государства. Абсолютно героическая работа наших воинов. Всех Сил обороны и безопасности. Каждой бригады, которая на передовой. Каждого подразделения. Всех, кто работает на оборону. Всех, кто помогает", - сообщил Зеленский.
"И главный приоритет нашего государства - неизменно - дать все необходимое для защиты Украины и для наших активных действий. Боеприпасы. Дроны. Техника. Личный состав. Выдержать этот год - значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающее. Спасибо всем, кто это осознает. Кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам - иметь возможность уничтожать врага", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, президент заявил, что продолжается работа со всеми партнерами и для того, чтобы в этом месяце Украина получила достаточный объем оборонных пакетов.
"Сейчас уже имеем очередной оборонительный шаг Германии для Украины. Это ракеты для ПВО, это артиллерия калибра 155, а также другие необходимые вещи. Спасибо! Очень своевременный пакет. Ждем таких шагов и от других наших партнеров, в частности, Соединенных Штатов. Чтобы и этой зимой, как прошлой, российский террор ни в чем не мог выиграть", - добавил Зеленский.
Продолжается полномасштабная война - новости Украины стоит знать
Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2023 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выразил убеждение, что 2024-й военный год будет отличаться от прошлого.
5 января глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что россияне активизировали свои действия на всех направлениях возле Авдеевки, однако планы российского диктатора Владимира Путина по этому городу провалились.