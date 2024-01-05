Продолжается работа со всеми партнерами для того, чтобы в этом месяце Украина получила достаточный объем оборонных пакетов, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выдержать этот год - значит выдержать всю эту полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. Президент отметил, что постоянно находится на связи с военными, с украинскими командующими. "Каждый день, каждую ночь в этом году - новые жесткие боевые столкновения. Наиболее интенсивные бои - Авдеевка, Марьинское направление, Бахмутское, Лиманское, Купянское. Юг нашего государства. Абсолютно героическая работа наших воинов. Всех Сил обороны и безопасности. Каждой бригады, которая на передовой. Каждого подразделения. Всех, кто работает на оборону. Всех, кто помогает", - сообщил Зеленский.

"И главный приоритет нашего государства - неизменно - дать все необходимое для защиты Украины и для наших активных действий. Боеприпасы. Дроны. Техника. Личный состав. Выдержать этот год - значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающее. Спасибо всем, кто это осознает. Кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам - иметь возможность уничтожать врага", - подчеркнул глава государства.

Видео дня

Кроме того, президент заявил, что продолжается работа со всеми партнерами и для того, чтобы в этом месяце Украина получила достаточный объем оборонных пакетов.

"Сейчас уже имеем очередной оборонительный шаг Германии для Украины. Это ракеты для ПВО, это артиллерия калибра 155, а также другие необходимые вещи. Спасибо! Очень своевременный пакет. Ждем таких шагов и от других наших партнеров, в частности, Соединенных Штатов. Чтобы и этой зимой, как прошлой, российский террор ни в чем не мог выиграть", - добавил Зеленский.

Продолжается полномасштабная война - новости Украины стоит знать

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2023 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выразил убеждение, что 2024-й военный год будет отличаться от прошлого.

5 января глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что россияне активизировали свои действия на всех направлениях возле Авдеевки, однако планы российского диктатора Владимира Путина по этому городу провалились.

Вас также могут заинтересовать новости: