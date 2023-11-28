Бывший высокопоставленный российский чиновник полагает, что украинские воины добьются успеха.

Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов полагает, что война в Украине против россиян завершится в конце 2024 года.

Украинские войска совершат прорыв, и будет освобождено большинство захваченных врагом земель, поделился прогнозом экс-чиновник в интервью журналисту Дмитрию Гордону. "Ну, я считаю, в конце следующего года (закончится война в Украине против России, - Ред.). Потому что я по-прежнему надеюсь, что Украина получит дополнительно те вооружения, которые требуются для активного эффективного наступления, так, как это ожидали все...", - сказал он.

Касьянов добавил, что Киеву "неполные объемы (помощи, - Ред.) были обещаны, а то, что было обещано, - не вовремя поставлено…, и время было опущено, и были выстроены огромные сооружения, оборонительные сооружения на оккупированной территории…".

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"Я думаю, что в течение зимы-весны поставки будут сделаны, обещанное оборудование и вооружение будет поставлено, я хочу верить в то, что Украина добьется своей победы. Но, думаю, даже если не все оккупированные территории будут освобождены к концу года, я думаю, что к концу следующего года это должно закончиться. Я думаю, что… прорыв будет, я хочу в это верить, и большинство территорий будет освобождено…", - сказал он.

Интересные новости Украины насчет войны - сегодня это стоит знать

Ранее советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что точно нельзя назвать период завершения войны в Украине. В то же время он подчеркнул, что украинская сторона будет финализировать противостояние абсолютно справедливо. По словам Подоляка, в РФ испытают всю ту боль, которую пережили украинцы.

В октябре народный депутат, член комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин говорил, что не видит объективных оснований для того, чтобы активные боевые действия прекратились раньше конца следующего года.

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