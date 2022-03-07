По словам женщины, российский дрон она увидела, когда курила на балконе.

Ранее в сети разлетелась информация о том, что какая-то женщина сбила российский дрон банкой с огурцами. Но многие пользователи восприняли это как фейк и забыли.

Сейчас же выяснилось, что такая ситуация действительно была. Журналисты LIGA.Life нашли киевлянку, которая сбила вражеский дрон. Вот только ее главным оружием стала банка с помидорами, а не огурцами.

Женщина по имени Елена рассказала, что в тот день вышла на балкон покурить. Когда она увидела дрон, взяла в руку, что первое попалось, и кинула этим в него.

"Наверное, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как жаль те помидоры… Не знаю, откуда взялись байки об огурцах", - рассказала Елена.

Также она рассказала, что приняла решение остаться в Киеве, несмотря на активные боевые действия. Женщина работает в магазине бытовой химии и воспитывает двоих детей.

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