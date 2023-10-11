Он заявил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед, хотя и медленне, чем ожидалось.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что в связи с последними событиями внимание международного сообщества может "отвернуться" от Украины. Об этом он сказал в интервью каналу France 2.

"Если международное внимание так или иначе отвлечется от Украины, будут последствия", - предупредил украинский президент.

Он также подчеркнул важность продолжения международной поддержки Украины, в частности от США.

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"Я надеюсь, что американская поддержка Украины продолжится. Это поддержка Джо Байдена, Конгресса и обеих партий [Демократической и Республиканской]. Для нас очень важно противостоять агрессии", - отметил Зеленский.

По его словам, если помощь Украине прекратится, то "время будет на стороне" российских сил.

В то же время Зеленский утверждает, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться шаг за шагом, несмотря на то, что Россия безуспешно пытается контратаковать.

В то же время, отметил президент, "мы движемся не так быстро, как ожидалось и как хотелось бы".

Помощь США Украине

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что США способны одновременно оказывать военную помощь и Украине, и Израилю, поэтому нападение ХАМАС на Израиль не грозит Киеву потерей поддержки со стороны Вашингтона.

Советник американского президента подчеркнул, что текущие расходы на помощь Украине не идут ни в какое сравнение с теми расходами, к которым США будут вынуждены прибегнуть, если Украина потерпит поражение.

Сегодня США планирую объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него, в частности, войдут снаряды для HIMARS. Общая стоимость нового пакета помощи составляет около 200 млн долларов.

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