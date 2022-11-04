Владимир Зеленский заявил, что реальный уровень потерь России скрывается от российского же общества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если бы Российская Федерация стремилась к переговорам, она бы не отправляла сотни тысяч людей в "мясорубку".

"Самые жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе - это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции. И на этих и некоторых других направлениях на Донбассе российская армия потеряла уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, наверное, не теряла в двух Чеченских войнах вместе взятых", - сказал Зеленский во время вечернего обращения к украинцам в социальных сетях.

"Но реальный уровень потерь России скрывается от российского же общества. Даже мобилизацию свою они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена. А на самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель", - отметил глава государства.

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"И это абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России - лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-то там наемников", - подчеркнул Зеленский.

"И очень хорошо, что мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает, а именно – как ложь, и обращает внимание только на то, что государство-террорист реально делает. Делает, а не говорит", - заявил президент.

"Мы как раз готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение к нашей территориальной целостности, уважение к нашим людям и надлежащая ответственность за террор – это наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией причиненных нам убытков", - подытожил глава государства.

Потери оккупантов в Украине: детали

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 840 российских оккупантов и 28 бронемашин. Наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили около 74 тыс. 840 человек.

Генштаб подтвердил потери россиян в Голой Пристани, Энергодаре и Мелитополе.