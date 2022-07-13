Это делается с помощью других компаний.

Российский оружейный концерн "Калашников" находится под санкциями с 2014 года. Однако он продолжает продавать стволы в 44 страны мира через другую компанию.

Новую схему российского производителя раскрыли журналисты издания "Украинская правда".

В 2002 году была основана компания EDGun. Эта фирма из РФ создает и продает вооружение на западных рынках. Ее местом расположения значится город Сегежа в Карелии, однако представительства имеются в 44 странах мира. Сюда относятся Швеция, Чехия, Португалия, Турция, Македония и так далее. Основная точка продажи в Европе расположена в Испании.

На сайте EDGun сказано, что компания распространяет стволы двух производителей: немецкого Lothar Walther и российского Alfa Precision. Продукция последнего составляет около половины продаж. При этом Alfa Precision — это фирма из "Ижевска", которая используется в качестве прикрытия для концерна "Калашников".

Помимо информации с официального сайта, есть другие доказательства связи EDGun и Alfa Precision. Владельцы двух компаний выпускали совместное видео, которое опубликовано на официальном YouTube-канале EDGun. А директор компании Эдуард Гафаров публиковал ролики с испытанием оружия, изготовленного на базе стволов Alfa Precision.

В марте 2019 года руководитель EDGun поделился комментарием о продукции Alfa Precision. Он упомянул о стволах Ижевского механического завода "Калашников" на платформе Alfa Precision. Получается концерн использует фирму-прикрытие, которая с помощью EDGun распространяет продукцию в 44 странах. При этом ни EDGun, ни ее руководителя Эдуарда Гафарова пока нет в санкционных списках США и ЕС.

Напомним, ранее УНИАН писал, что под западные ограничения не попали 30 российских оружейных магнатов и как минимум 14 оборонных предприятий.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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