Бойцы из Центра спецопераций "А" СБУ вместе с военными Вооруженных сил Украины точно отработали по российским Су-25 из ПЗРК. Как результат, один штурмовик уничтожен, другой – поражен.
Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ.
По информации, на днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное россияне пытались атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Впрочем, бойцы ВСУ действовали на опережение – точно отработали по вражеским самолетам из ракетного комплекса.
Также в недавнем достижении спецназовцев – уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, состава боекомплекта и позиций противника.
И так будет с каждым оккупантом, пришедшим на нашу землю! Работаем дальше – говориться в сообщении.
Что известно о потерях врага в Украине
С начала полномасштабной российской агрессии наши защитники и защитницы ликвидировали ровно 38 тысяч оккупантов. За минувшие сутки уничтожено более сотни российских военных, наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении.
Урожайным оказался день на дорогую бронированную технику. Ее у врага за минувшие сутки поубавилось на два десятка. Всего россияне потеряли уже 1 672 танка и 3 866 боевых бронированных машин. Теряет захватчик и артиллерию. 842 вражеские артсистемы выведены из строя по состоянию на сегодня.
Как уже писал УНИАН, данные о погибших оккупантах из открытых источников свидетельствуют, что на войне против Украины чаще всего гибнут российские воины в возрасте 21-23 лет, преимущественно это выходцы из бедных регионов России.
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