Он призвал всех "избегать действий, противоречащих букве и духу достигнутого соглашения".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал все стороны соглашения по экспорту зерна уважать подписанные договорённости.

Об этом он рассказал в интервью TRT.

"Мы можем видеть, насколько чувствителен процесс по нападению на Одесский порт в субботу, к сожалению. Мы не хотели этого, но это случилось. Мы ожидаем, что все будут защищать договоренности и действовать в соответствии со своими обязанностями", - сказал турецкий президент.

Также Турция просит всех "избегать действий, противоречащих букве и духу достигнутого соглашения".

"Нас огорчает, что такое случается, и провал в этом будет против всех нас. Мы полны решимости реализовать соглашение", - отметил он.

Как известно, 22 июля Украина, Турция, Россия и Организация Объединённых Наций подписали договор для экспорта зерна из украинских портов.

Уже утром 23 июля российские войска ракетами атаковали Одессу, ударив по морскому торговому порту.

Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что россияне попали туда, где хранилось зерно.

В МИД Украины назвали обстрел порта Одессы плевком Путина в лицо президенту Турции и генсеку ООН.

В тот же день в Минобороны Турции заявили, что Россия заверила их в непричастности к обстрелу порта.

Однако позже Минобороны РФ подтвердило удары по порту, заявив, что они якобы атаковали судоремонтный завод.

Вас также могут заинтересовать новости: