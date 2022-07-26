По его словам, какое отношение к нему продемонстрируешь, такое и получишь в ответ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подход западных политиков к президенту Российской Федерации Владимиру Путину не работает.

Об этом он рассказал в интервью TRT, пишет Haberler.

Он рассказал о последней встрече с российским диктатором и назвал ее позитивной.

"Потому что мы здесь ни на кого не смотрим глазами врага. Мы смотрим глазами друга, и, таким образом, наша точка зрения приводит к действительно искреннему подходу обеих сторон. Кроме того, как вы знаете господина Путина, подход Запада - это не тот подход, который подходит политикам в данный момент. Какое отношение к нему продемонстрируешь, такое и получишь в ответ", - сказал турецкий президент.

Эрдоган отметил, что между ними есть разногласия из-за войны в Украине, однако Турции необходимо поддерживать двусторонние отношения с Россией "на основе взаимных интересов".

Напомним, что 22 июля Украина, Турция, Россия и Организация Объединённых Наций подписали стамбульский договор для вывоза зерна из украинских портов.

Утром 23 июля российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами, ударив по морскому торговому порту.

Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что россияне попали туда, где хранилось зерно.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что обстрел порта Одессы - это плевок Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу.

В Минобороны Турции заявили, что Россия заверила их в непричастности к обстрелу одесского морпорта.

Позже российское Минобороны подтвердило удары по порту, заявив, что якобы атаковали судоремонтный завод.

Вас также могут заинтересовать новости: