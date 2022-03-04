Действия оккупантов направлены на вывод из строя энергосистемы Украины и повлечь отключение электроснабжения.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что Энергодар заблокирован оккупантами со всех сторон, Запорожская АЭС работает стабильно.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

По словам Старуха, во время захода в Энергодар оккупанты стреляли холостыми патронами, чтобы запугать людей, и в настоящее время ЗАЭС находится под контролем российских военных.

"Город заблокирован со всех сторон. Там много техники врага. Станция работает стабильно. Наши эксперты говорят, что такие действия оккупантов направлены на то, чтобы свалить энергосистему страны и повлечь отключение электроснабжения", - сказал он.

Председатель ОВА отметил, что к этому надо быть к этому готовыми, в частности, подготовить продукты, которые не требуют хранения в холодильниках.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. В 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром в Госатомрегулирования сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена военнослужащими РФ.

Позже мэр Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором сообщил, что обстрелов гражданской инфраструктуры и жилых домов не было, а убитых или раненых среди мирного населения нет.

Впоследствии в "Энергоатоме" предположили, что недавнее выступление мэра Энергодара было записано "под дулом автомата".