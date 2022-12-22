Агрессору вряд ли удастся реализовать амбициозные планы.

Вчера, 21 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о намерениях увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек. Однако эти планы оккупантам вряд ли удастся реализовать.

К такому выводу пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в свежем отчете. По их словам, Шойгу снова сослался на угрозу со стороны НАТО. Якобы Швеция и Финляндия готовятся к вхождению в Альянс, и это требует от РФ "должного ответа", включая создание группировки войск на северо-западе.

Шойгу заявил о стремлении России увеличить численность армии до 1,5 миллиона, из которых 695 тысяч будут контрактниками.

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"Однако, очень маловероятно, что Кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, имеющие отношение к войне России в Украине. Ведь Москва не смогла полностью укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, о формировании которой заявляли еще в 2020 году", — заявили аналитики.

Одной из причин, почему планы Кремля провалятся, станут экономические проблемы. Россия столкнулась с рецессией и значительным снижением ресурсов. Учебный потенциал агрессора также уменьшился после 24 февраля, ведь многие инструкторы участвовали в боевых действиях и были ликвидированы.

"Предложения Шойгу могут стать лишь выступлением для успокоения сообщества военных блогеров, обвинивших Кремль в несерьезном ведении войны. Он также устанавливает информационные условия для проведения будущих мобилизационных волн под рубрикой укомплектования этих формирований или существенного наращивания военной силы России в долгосрочной перспективе", — подытожили в ISW.

РФ наращивает численность армии

Этот процесс начался после полномасштабного вторжения в Украину, когда оккупационные войска начали активно нести потери. Сначала страна-агрессор призывала мужчин на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В сентябре Путин объявил "частичную" мобилизацию в России. Благодаря этому в оккупационную армию призвали 300 тысяч человек. Две трети резервистов сейчас проходят обучение.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что РФ отправит этих солдат на войну в Украину. По его мнению, Россия предпримет еще одну попытку наступления на Киев.

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