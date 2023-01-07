Новое наступление без танкового потенциала, артиллерии и полноценного обеспечения фронта боекомплектом завершатся "массовым суицидом" мобилизованных россиян.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Россия не сможет собрать ударную группировку для нового наступления, мобилизовав 500 тысяч россиян.

В своем Телеграмм-канале он отмечает, что мобилизация, которую в январе может объявить российский диктатор Владимир Путин, призвана компенсировать потери российской армии.

"Да, россия может вынашивать планы о некоем наступлении, но наступлении чем? Собрать 500 тысяч самоубийц, которые пойдут на компенсацию потерь от предыдущих 300 тысяч - это вовсе не сформировать ударную группировку, способную вести наступление на одном, не говоря уже о двух направлениях", - пишет Коваленко.

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По его словам, на данный момент у РФ нет того танкового потенциала, который был в начала 2022 года, а быстро его восстановить не удастся.

"Даже расконсервация техники не даёт нужного результата из-за большого количества танков требующих дополнительного ремонта после хранения, а это порою месяц и более затрат человек-часов на одну боевую машину", - отмечает эксперт.

Коваленко также говорит о наличии серьезных проблем у россиян с артиллерией и боекомплектом.

"В наступлении и обороне российская армия беспомощна без артиллерии, с которой у неё сейчас серьёзная проблема. Всего-навсего одна локация обеспечена приемлемым количеством арты - Бахмут, но при этом она ощущает на себе острый дефицит боекомплекта", - пишет военный эксперт.

Коваленко подытоживает, что новое наступление без танкового потенциала, артиллерии и полноценного обеспечения фронта боекомплектом завершатся "массовым суицидом" свежемобилизованных россиян. "Да, ВСУ от этого не легче, да и игра найди Ваньку в поле, станет менее загадочной, но, другого не дано", - говорит эксперт.

Мобилизация в России - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2022 года глава Кремля Владимир Путин объявил о частичной мобилизации находящихся в запасе военных. Планировалось мобилизовать и отправить на убой в Украину около 300 тыс. человек. По данным росСМИ, после объявления мобилизации из РФ сбежали до 1 млн человек.

В конце декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников предупредил граждан России о том, что путинская власть готовится в январе закрыть границы для мужчин призывного возраста и начать новую волну мобилизации.

5 января в Генштабе ВСУ сообщили, что руководство России принимает меры по предотвращению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации.

По данным украинской разведки, российские власти могут объявить новую мобилизации 15 января. Ожидается, что мобилизовать могут до 500 тысяч россиян. На этот раз ловить и отправлять умирать в Украину будут также жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

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