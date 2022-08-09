Украинская система ПВО действительно понесла потери в начале полномасштабного вторжения РФ. Они составили порядка 30%, говорит эксперт.

В самом начале полномасштабного российского вторжения в Украину в Москве с уверенностью начали заявлять, что уничтожили украинскую ПВО. Но время показало, что это далеко не так.

Поэтому военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько же на самом деле украинских средств противовоздушной обороны было уничтожено в первые дни широкомасштабного террора РФ.

"Что касается нашей системы ПВО, то Путин отказался от вот этого массированного ракетного обстрела Украины на протяжении полутора месяцев. Путин предпочел сразу вторжение вместе с ракетно-бомбовыми ударами", - говорит эксперт.

По его словам, первый ракетно-бомбовый удар должен был быть массированным и должен был длиться несколько часов, поэтапно уничтожая наши системы ПВО и авиацию. Но Путин исключил такой вариант.

Жданов напомнил, РФ часть целей все-таки подавила, украинская система ПВО понесла потери, меньше 30%. Поэтому Украина быстро смогла начать сбивать российские самолеты.

"Мы быстро собрали в кучу все, что осталась. Восстановили систему управления ПВО страны и начали наращивать свои усилия. Потом получили усиление в виде комплексом С-300, и еще усиление от партнеров", - добавил военный эксперт.

Он обратил внимание на тот факт, что на сегодня ВСУ эффективно уничтожают российские ракеты.

"А сейчас, если нам дадут системы ПРО, то соответственно небо мы закроем", - подытожил Жданов.

Ранее Олег Жданов рассказывал, что Украина вскоре получит системы противовоздушной обороны NASAMS. По словам военного эксперта, именно удары РФ по жилым объектам и гибель гражданского население дало толчок тому, что нам их предоставят.

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