Александр Коваленко отметил, что немалая часть затрофеенных российских танков небоеспособна.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал статью издания Bloomberg, которое подсчитало, что после 16 месяцев полномасштабной войны у Украины танков больше, около 1500, чем у России, около 1400.

Он отметил, что немалая часть затрофеенных российских танков небоеспособна.

"Эти танки требуют ремонта, обслуживания, экипажей и боекомплекта. Не все из них восстановлены до боеспособного состояния, не все их них имеют экипажи, а боекомплекта, 125-мм выстрелов, мягко говоря, на всех не хватает, что так же является причиной перехода на западные образцы 120-мм", - написал он.

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Эксперт утверждает, что на первый взгляд, да, у Украины по количеству появилось преимущество по танкам, но только условно, но не на практике.

"Статья, мягко говоря, поверхностно рассматривает ситуацию, не углубляясь в проблематику. Хотя, тот факт, что трофейных танков у Украины не меньше потерянных, примечателен", - добавил он.

Публикация Bloomberg о количестве танков Украины и РФ

Россия и Украина сравнялись по числу имеющихся у них танков, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики и аналитического проекта Oryx.

Согласно данным института, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, имея почти 3500 танков, но с тех пор, по сведениям Oryx, потеряла чуть больше двух тысяч единиц тяжелой техники, включая 545 танков, захваченных ВСУ.

У Украины на момент вторжения было около тысячи танков. За время войны ВСУ, по сведениям Oryx, потеряли более 550 танков, но эти потери удалось восполнить - в том числе за счет захваченных российских танков, а также западных поставок.

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