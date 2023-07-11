Единственное, что настораживает Коваленко, это довольно продолжительное отсутствие применения по территории Украины авиационных крылатых ракет Х-101/555.

Во время налета дронами-камикадзе из 28 "шахедов" были уничтожены 26, что является довольно высоким результатом работы ПВО.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что это был первый в июле настолько массированный налёт дронами.

"Первая треть июля стала второй по массированности налётов между маем и июнем. С другой стороны, с учётом того куда дроны попали, можно говорить, что это была своеобразная месть Эрдогану. Защитников Мариуполя передал Украине, Швецию на пути в НАТО поддержал, буквально ятаган за ятаганом в спину", - написал он.

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Коваленко призвал не забывать, что российские оккупанты всегда болезненно реагируют на такие мероприятия как саммит НАТО и ему подобные.

"Регулярно к таким встречам, или формату Рамштайн, они усиливают террор Украины, буквально выпрашивая для нас новое оружие, которым мы будем ещё эффективнее выжигать их "мальчиков". Единственное, что настораживает, это довольно продолжительное отсутствие применения по территории Украины авиационных крылатых ракет Х-101/555, что может намекать на то, что после волны дронов-камикадзе, может быть и ракетная волна", - добави он.

Ночная атака дронами 11 июля - детали

В ночь на 11 июля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников российских оккупантов. Взрывы слышали в Одесской и в Киевской областях. В результате боевой работы Сил обороны уничтожено 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа "Zala".

В Одесской области во время вражеской атаки произошло попадание дронов в портовую инфраструктуру.

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