Сигнал тревоги звучит в ряде областей Украины.

В ночь на вторник, 11 июля, в Одесской области прогремели взрывы.

Как сообщается в Telegram-канале "Общественного", ночью прогремели взрывы в Одесском районе, уже вскоре они повторились. Сейчас тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Донецкой областях.

Согласно последним сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, в Херсонской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Черкасской областях - угроза применения ударных беспилотных летательных аппаратов со стороны российских оккупантов.

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Российские атаки: последние новости

Напомним, минувшей ночью российские захватнические войска ударили по Николаеву, в городе прогремел взрыв. Впоследствии в Николаевской областной военной администрации отметили, что удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно, ракетой "Искандер-М".

В тот же день оккупанты ударили по Донецкой области, обстреляв Авдеевку и пгт Острое. В результате этой атаки погибли два человека, еще трое получили ранение.

Также под ударом оказалось Орехово - россияне ударили по городу управляемыми авиабомбами, погибли семь человек.

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