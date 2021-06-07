Заказчиков интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

Правоохранители сообщили о подозрении в госизмене бывшему чиновнику СНБО. По версии следствия, он был завербован иностранной спецслужбой и долгое время собирал для нее информацию закрытого характера.

Как сообщает пресс-служба СБУ подозреваемый - чиновник категории «Б», имел допуск по форме 2 Администрации Президента и Аппарата СНБОУ.

Оперативники установили, что он в течение длительного времени собирал и передавал информацию иностранным кураторам. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

1 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.

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Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники, экс-чиновником, которому объявили о подозрении, является Леонид Сергеевич Пирожков.

Утверждается, что подозреваемый собирал и анализировал для иностранцев сведения, касающиеся сферы экономики Украины, внутриполитической ситуации, международных отношений.

Ранее сообщалось, что агент спецслужб России, который собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины и готовил теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам тюрьмы.

Следствие установило, что житель Донетчины, участвовавший в боевых действиях против сил АТО, был завербован представителями ФСБ РФ. во время задержания у него было изъято самодельное взрывное устройство, которое он достал из специально оборудованного тайника. По выводам экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.

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Автор: Дмитрий Захаров