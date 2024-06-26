Сообщается, что за день россияне запускают более сотни FPV-дронов в зоне ответственности 47 ОМБр.

На войне в Украине экипаж американской боевой машины M2 Bradley смог сбить российский FPV-дрон из 25-мм пушки. Соответствующее видео, на котором запечатлен этот действительно уникальный случай, опубликовала 47-й отдельная механизированная бригада.

"Воины 47 ОМБр пошли на опережение и не разрешили поразить американскую машину. Небо на Покровском направлении усеяно российскими ударными беспилотниками. За день россияне запускают более сотни FPV-дронов. И это только в зоне ответственности 47-й отдельной механизированной бригады. Такую активность наблюдаем уже месяц. Бойцы нашей бригады делают сверхвозможное, сдерживая огромное нашествие оккупантов", - говорится в подписи к видео.

Экипаж БМП Bradley сбил российский FPV-дрон - видео

Аналитики Defense Express отметили, что это фактически первый случай, когда фиксируется уничтожение FPV-дрона из Bradley, и это действительно сложная цель, требующая высокого уровня мастерства от экипажа машины:

"Масштабирование и поиск новых способов борьбы с FPV-дронами - от вариантов спрятаться от угрозы до ее непосредственного уничтожения - сегодня является важным направлением для украинской армии".

БМП M2 Bradley против российской техники

Напомним, ранее сообщалось, что за два года большой войны российская армия теряла 150 БТР и БМП в месяц, в мае 2024-го цифра выросла до 288 единиц.

Отмечалось, что одной из причин является то, что многочисленные потери бронетехники заставляют россиян использовать более старые и менее защищенные модели, тогда как, например, 47 отдельная механизированная бригада ВСУ использует мощные американские боевые машины пехоты Bradley.

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