Они свелись к обсуждению обмена пленными и отдельных вопросов.

Спустя год после полномасштабного вторжения России в Украину переговоры между двумя странами почти не ведутся. Государства обсуждают лишь обмен пленными и отдельные вопросы, например, зерновую сделку.

Об этом рассказало издание "Медуза" в своем обширном материале со ссылкой на несколько анонимных источников. Как сообщили журналисты, весной прошлого года дипломатические делегации обеих стран действительно надеялись закончить войну мирным соглашением. Со стороны России в переговорах участвовали лица не из числа так называемых "ястребов", которые хотели продолжения войны и отбрасывали компромиссы. В Украине тоже высказывались о дипломатическом процессе с "осторожным оптимизмом".

Однако все изменилось, когда ВСУ заставили врага убежать из Киевской и Черниговской областей. В РФ это подали, как добровольное решение и шаг навстречу мирному соглашению, что вызвало волну критики. Упомянутые "ястребы", в частности, лидер чеченских боевиков Рамзан Кадыров, отвергли любые уступки. А украинское общество после казней мирных жителей в Буче и других городах отвергло любые компромиссы в плане договоренностей с РФ.

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В переговорах значимую роль отыгрывал российский олигарх Роман Абрамович. Вместе с ним в дипломатических беседах участвовали кинопродюсер Александр Роднянский и двое давних знакомых Абрамовича — заместитель генерального директора ООО "Миллхаус" Давид Давидович и председатель совета директоров школы управления "Сколково" Александр Волошин.

Но затем российский олигарх избрал себе другого помощника. "Прокси" Абрамовича стал бывший глава московского департамента культуры Сергей Капков. Как заявили источники, недавно он был в Киеве и Стамбуле. Абрамович избрал Капкова, ведь считает его "адекватным человеком", который не находится под санкциями и может свободно передвигаться по миру.

"Функция Капкова на самом деле очень простая — это координация с российской стороной. Где надо позвонить [министру обороны России Сергею] Шойгу, звонит Роман [Абрамович]. [А] где уже есть налаженные связи, все всех знают и нужно позвонить какому-то генералу, это делает Капков, поскольку напрямую украинские и российские военные общаются мало", — объяснил знакомый Капкова и Абрамовича.

При этом источник из украинской стороны, знакомый с переговорным процессом, заявил, что в нем "нет политической составляющей". Дипломатия свелась к обсуждениям обменов пленными и отдельных вопросов, например, зерновой сделки. Абрамович продолжает сохранять неформальные контакты среди правительств России и Украины. Однако любые его усилия сейчас бессмысленны.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк подтвердил, что мирные переговоры невозможны, пока РФ не отказалась от своих требований. По его словам, сейчас условия Кремля звучат как: "Вы должны отказаться от суверенитета и вы должны признать, что мы имеем право оккупировать ваши территории". А вот участие разных российских лиц в переговорах по неформальным каналам Подоляк комментировать отказался.

Переговоры России и Украины: актуальная информация

В МИД РФ 11 февраля заявили о готовности к переговорам с Киевом. Однако они якобы должны вестись без предварительных условий и "на основе той реальности, которая существует".

На такое предложение в ОПУ ответили: "В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления… Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а РФ продолжит криминально доминировать в мире".

Бразилия на прошлой неделе выступила с инициативой по созданию группы стран для обсуждения мира в Украине. В нее предлагалось включить Индию и Китай. США эту идею не поддержали.

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