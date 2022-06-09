Гаубицы для Украины загружали в штате Калифорния.

США отправили очередную партию прицепных гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи Украине для борьбы с русскими оккупантами.

Об этом сообщил Пентагон на странице в Facebook.

"Гаубицу M777 Корпуса морской пехоты США загружают на C-17 Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч, Калифорния, в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украине", - говорится в сообщении.

К сообщению также добавлена фотография одной из гаубиц, которую именно грузят в самолет.

Гаубицы М777

M777-буксируемая гаубица калибром 155-мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение произошло в войне в Афганистане.

Дальнобойность: максимальная скорость: 24,7 км; максимальная скорость: 40 км. Скорострельность: интенсивная: 5 выстрелов в минуту сроком до 2-х минут; стандартная: 2 выстрела в минуту. Развертывание: <3 минуты; свертывание: <2 минуты. Буксировка: максимальная скорость - 88 км/ч; скорость по пересеченной местности - 24 км/ч.

Как сообщал УНИАН, 4 июня главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные Украине в рамках международной технической помощи Норвегией, уже используются на передовой. Залужный сообщил, что украинские военные " с легкостью за одну неделю овладели М109А3". Сославшись на слова артиллеристов, главнокомандующий ВСУ назвал ключевым отличием этих пушек от советских образцов "то, что они сделаны для людей".

Вас также могут заинтересовать новости: