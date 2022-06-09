США отправили очередную партию прицепных гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи Украине для борьбы с русскими оккупантами.
Об этом сообщил Пентагон на странице в Facebook.
"Гаубицу M777 Корпуса морской пехоты США загружают на C-17 Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч, Калифорния, в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украине", - говорится в сообщении.
К сообщению также добавлена фотография одной из гаубиц, которую именно грузят в самолет.
Гаубицы М777
M777-буксируемая гаубица калибром 155-мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение произошло в войне в Афганистане.
Дальнобойность: максимальная скорость: 24,7 км; максимальная скорость: 40 км. Скорострельность: интенсивная: 5 выстрелов в минуту сроком до 2-х минут; стандартная: 2 выстрела в минуту. Развертывание: <3 минуты; свертывание: <2 минуты. Буксировка: максимальная скорость - 88 км/ч; скорость по пересеченной местности - 24 км/ч.
Как сообщал УНИАН, 4 июня главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные Украине в рамках международной технической помощи Норвегией, уже используются на передовой. Залужный сообщил, что украинские военные " с легкостью за одну неделю овладели М109А3". Сославшись на слова артиллеристов, главнокомандующий ВСУ назвал ключевым отличием этих пушек от советских образцов "то, что они сделаны для людей".