По словам Коваленко, ЕС увеличил производство боеприпасов на 10-20%.

Силы обороны пытаются решить проблему с нехваткой боеприпасов ударными дронами, но этого недостаточно для ведения войны, заявил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Дроны - это эффективное средство поражения российского механизированного и человеческого компонента. Но он не решает все. Дроны не останавливают бронеколонны. Бронеколонны останавливают мины, ПТРК, артиллерия. Когда мы говорим о штурмах человеческим компонентом, постоянных волнах, мясных штурмах, то это работает артиллерия со снарядами кассетного типа. Это комплексный подход для противодействия российским штурмам. Но на сегодня мы пока не имеем достаточно компонентов по каждой из этих позиций", - сказал Коваленко.

Он также добавил, что еще одним преимуществом РФ является применение КАБов, которые они используют для уничтожения украинских позиций. По словам эксперта - Украина пока не имеет эффективных инструментов для противодействия таким бомбам.

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Кроме того, Коваленко рассказал, какова ситуация с производством боеприпасов у союзников Украины на Западе: "ВПК Европейского союза, он действительно увеличивает количество производства снарядов. Но сегодня мы можем говорить об увеличении на 10-20%. И не все боеприпасы отправляются в Украину. На примере Франции, 10-15% припасов остаются в стране, ведь им необходимо формировать свой резерв".

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Накануне Коваленко заявил, что главным преимуществом Сил обороны при защите Часового Яра может стать артиллерия. Но если боеприпасов будет недостаточно - ситуация может стать крайне угрожающей.

По мнению The Telegraph, Третья мировая война уже началась, и российская агрессия в Украине - часть этого. Однако пока только агрессоры воспринимают эти события серьезно.

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