Украина сосредоточилась на других типах оружия, которым снаряды не нужны.

Вооруженные силы Украины на поле боя пытаются компенсировать дефицит снарядов наращиванием применения различных дронов отечественного производства.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заместитель Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский сказал журналистам. Он уточнил, что за 2024-й год ВСУ получили практически в три раза больше дронов, чем за весь прошлый год.

"Этот процесс продолжается и будет только наращиваться", - сказал Сухаревский.

Он уточнил, что это на 99% отечественное производство.

"Основной вызов для нас - это технологический вызов. И мы должны идти в ногу с развитием тактики, с развитием изменения технологий на поле. И на самом деле этот момент является тем процессом, который занимает огромный кусок работы как организационной, так и технической", - добавил он.

У него уточнили, можно ли говорить, что на некоторых направлениях Силами обороны перехватили инициативу у врага.

"Ни для кого не секрет то, что ограниченность наших ресурсов в плане артиллерии как раз и компенсируется тем, что беспилотные авиационные комплексы, такие как типа FPV, типа сбросов, и особенности ночной работы в плане тяжелых ударных комплексов, как мультикоптерного типа, так и типа самолетного - это как раз то наше преимущество, которым мы пользуемся и которое мы наращиваем", - подчеркнул Сухаревский в ответ.

Украина вложилась в миллион дронов плюс в 2024 году

Ранее вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что государство в этом году закупит у производителей более миллиона дронов.

Под это уже заложен бюджет, и уже происходят контракты. Федоров убежден, что потенциал украинского производства можно еще больше развить.

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