По словам Александра Коваленко, ключевая задача для РФ на этом направлении - захватить села вокруг Часового Яра.

Российско-украинская война продолжается и желание РФ захватить Часов Яр отличаются от ее планов в Бахмуте и Авдеевке, заявил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Когда началось наступление на Бахмут, это были в первую очередь репутационные действия. Тогда РФ потеряли территории на Харьковщине и Херсонщине. Кроме того, надо было и Пригожину доказать профессиональность ЧВК "Вагнер". Авдеевка также была исключительно пропагандистским элементом накануне избирательной кампании - мол "СВО" идет по плану. Относительно Часового Яра - это действительно важный город", - сказал Коваленко.

Он пояснил, что Часов Яр находится на самой большой высоте в этом регионе, поэтому для России важно захватить этот город, чтобы двигаться дальше, в глубь Донецкой области.

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"Боевые действия от россиян имеют смысл, как в тактическом, так и в стратегическом смысле. Но есть момент - это села, которые находятся неподалеку Часового Яра: Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка. Пока они не смогут получить контроль над этими селами, они не смогут реализовать полноценные наступательные действия - наступать с севера, юга и востока на город, чтобы его охватить и начать городские бои в самом Часовом Яру", - пояснил Коваленко.

Эксперт также отметил, что благодаря высотам, Силы обороны имеют козырь в рукаве в виде артиллерии. Но нехватка боеприпасов может нивелировать это преимущество.

"Если наша артиллерия будет иметь достаточное количество боекомплекта, то мы сможем останавливать эти все штурмовые действия оккупантов. Я напомню, что Авдеевка упала из-за того, что у нас был острый дефицит в артиллерии. И если такая же ситуация будет с Часовым Яром, скажем так, вторая половина 2024 года - это будет катализация наступления на город и в случае нехватки боеприпасов, ситуация будет экстремально угрожающая", - говорит Коваленко.

Часов Яр в центре внимания: важные новости

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ поставила цель захватить Часов Яр до 9 мая.

По словам военного эксперта Петра Черника, Силы обороны превратили Часов Яр в крепость. Но даже несмотря на это, РФ может взять город количеством личного состава.

Военный Олесь Маляревич объяснил мысли о важности обороны города Часов Яр, который в эти дни изо всех сил пытается захватить Россия в связи с его выгодным расположением на Бахмутском направлении.

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