Обломки попали в грузовой автомобиль, который выгорел дотла, его водитель получил ранения.

Ночью враг совершил массированную дроновую атаку, которая на Николаевщине и Херсонщине вызвала разрушения, есть пострадавший.

По данным Сил обороны юга Украины, беспилотники были направлены с восточного побережья Азовского моря по юго-восточным и центральным областям страны.

Отмечается, что силами подразделений противовоздушной обороны юга в течение почти трех часов напряженной боевой работы было уничтожено пять БПЛА типа "Shahed-131/136".

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"К сожалению, на Херсонщине есть попадание в агропредприятие. Вспыхнул пожар, масштабы разрушений уточняются", - рассказали украинские военные. Сообщается, что этот пожар уже ликвидирован. Пока информации о пострадавших не поступало.

Также в Николаевской области обломки сбитого БПЛА в одном из районов на дороге попали в грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника. Его водитель получил ранения, машина загорелась. Спасатели потушили пожар, но огонь, к сожалению, почти полностью уничтожил грузовик. Как уверяют в Силах обороны, мужчине оказана соответствующая медицинская помощь.

По данным глава Николаевской ОВА Виталия Кима, водитель грузовика получил черепно-мозговую травму, его состояние сейчас стабильное. Чиновник добавил, что 29 января в 20:47 и 23:31 и сегодня ночью вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенным пунктам Куцурубской общины. Там пострадавших нет.

Российская атака на Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российская армия атаковала Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и двумя зенитными управляемыми ракетами. По данным Воздушных сил ВСУ, дроны запускали с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и Чауда – Крым, ракеты - из установок С-300 из Донецкой области.

Украинским защитникам удалось уничтожить 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей. Часть БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ.

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