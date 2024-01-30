В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Этой ночью российские оккупанты продолжают атаковать Украину беспилотными летательными аппаратами, военные сообщают о по меньшей мере пяти группах БПЛА в воздушном пространстве страны.

Сейчас тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

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В 01:48 в ВСУ сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА.

Одна группа "шахедов" в Черкасской области движется в направлении Киевской области, еще одну фиксируют на Сумщине, она летит северным курсом, сообщили Воздушные силы в 01:08.

В 00:36 в КОВА сообщили, что в Киевской области зафиксировали движение российских дронов, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

По состоянию на 00:10 ситуация с "шахедами" следующая:

1. Группа "шахедов" на севере Николаевщины движется на Кировоградщину. 2. Несколько групп ударных БПЛА в Черкасской области движутся в направлении Винницкой и Киевской областей. 3. Группа ударных дронов на Полтавщине - курсом на северо-восток. 4. Группа "шахедов" в Винницкой области, движутся на северо-восток. 5. Группа "шахедов" в Сумской области движется на север.

В то же время в Змиевской общине прозвучала серия взрывов, пишет Суспільне со ссылкой на заместителя мэра Татьяну Тимофееву. Местные власти собирают информацию о последствиях атаки.

В 23:57 ВС предупредили об активности российской тактической авиации на востоке и юге, существует угроза применения авиационных средств поражения.

Около 23:27 военные обновили данные по БПЛА:

1. Группа "шахедов" на Николаевщине движется на север. 2. Несколько групп ударных БПЛА на Кировоградщине движутся на запад. 3. Группа ударных дронов на Полтавщине - курсом на север. 4. Несколько групп "шахедов" на Харьковщине продолжают движение на запад в сторону Полтавщины.

В 23:26 Воздушные силы сообщили о беспилотниках в пригороде Кривого Рога. Людей просят оставаться в укрытиях.

Уже через несколько минут, в 23:12, военные предупредили о новых группах "шахедов" на юге Николаевщины и на севере Херсонщины. Направление движения - северное.

В 23:09Командование ВВС Вооруженных сил Украины сообщило о передвижении дронов на следующих направлениях:

1. Несколько групп "шахедов" на севере Николаевщины, двигаются на северо-восток. 2. Группа ударных БПЛА на Кировоградщине курсом на северо-запад. 3. Группа "шахедов" на Днепропетровщине, они направляются на Кировоградщину. 4. Группа ударных дронов на Полтавщине летит курсом на Миргород. 5. Несколько групп "шахедов" на Харьковщине двигаются на запад, в сторону Полтавщины.

Угроза обстрелов с моря: что известно

Днем в оперативном командовании "Юг" сообщали, что в Черном море находится шесть кораблей российского флота. Среди них было два подводных ракетоносителя, снаряженных 8 крылатыми ракетами типа "Калибр".

В Азовском море на боевом дежурстве находился один корабль российских захватчиков.

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