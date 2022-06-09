Глава Донецкой ОВА считает, что сообщения о наступлении на Славянск делаются намеренно.

Заявления главарей так называемой "ДНР" о начале наступления на Славянск не соответствуют действительности.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"Это не соответствует действительности... Наши Вооруженные силы мужественно держат оборону, по всем рубежам враг не продвинулся. Конечно, их целью является Славянск и Краматорск. Но для наступления на Славянск им до того нужно пройти те рубежи, которые обустроены и там где мы готовимся их встречать", - отметил Кириленко.

Глава Донецкой ОВА считает, что такие сообщения о наступлении на Славянск делаются намеренно.

"Какими бы они не были фейковыми, но на ум некоторых людей они намерены действовать таким образом, чтобы те люди, кто проживает в Славянске, понимали, что это по трассе уже будут двигаться колонны вражеской техники. Но до трассы им необходимо еще дойти. Далее будет комментировать командование Вооруженных сил. Но я четко понимаю, что мы будем делать. Мы все вместе и также с обустроенными фортификационными сооружениями. Дальше посмотрим", - сказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил о тактике российского врага в отношении Славянска.

"Враг разрушает все города в Донецкой и Луганской областях. Тактику свою они не изменят. Но для того, чтобы зайти в город, есть определенные ландшафтные и рельефные особенности рубежей, и мы это очень хорошо понимаем. Понимаем, насколько много врага, понимаем, что он не остановится ни перед чем, чтобы по крайней мере отчитаться, что они зашли в эти города. Но, это наша земля и мы будем стоять столько, сколько нужно, пока не уничтожим их всех", - подчеркнул Кириленко.

Как сообщал УНИАН, россияне ищут слабые места в обороне Северодонецка и готовятся к наступлению на Славянск.