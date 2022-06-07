Сейчас в Славянске осталось не более 24 тысяч жителей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Славянске осталось около 24 тысяч жителей.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"Сейчас в Славянске не более 24 тыс. жителей осталось. Есть проблемы с водообеспечением в северной части области - Славянск, Константиновка, Дружковка, часть Краматорской общины – из-за перебоев с электроснабжением. И люди, понимая это, хоть и поздно, но выезжают", – заявил Кириленко.

По состоянию на 2019 год в Славянске проживало почти 110 тысяч человек. Эвакуационные рейсы из города будут проводить и 7-8 июня.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что предстоящая неделя для Украины будет крайне тяжелой.

Славянск уже через неделю может быть взят в осаду, а Лиманской группировке противника, скорее всего, удастся захватить Святогорск.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские военные сейчас не контролируют трассу Лисичанск-Бахмут, но полностью ее простреливают.

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