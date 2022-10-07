Уничтоженный вражеский вертолет стоит более 16 млн долларов.

На юге украинские зенитчики уничтожили ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает Воздушное командование "Центр" Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 7 октября, около 8:00 утра воины-зенитчики воздушного командования "Центр", которые выполняют боевые задания в оперативном подчинении воздушного соединения "Пивдень", метко уничтожили рашистський боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

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В командовании отметили, что такая вражеская боевая машина армейской авиации, которая способна осуществлять разведку местности, поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя, стоит 16,1 млн долларов.

Ранее украинские воины уже уничтожали вражеские вертолеты Ка-52.

Контрнаступление ВСУ 2022 на юге - важные новости

Украинская армия пошли в контрнаступление в конце августа. 4 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что армия Украины за неделю освободила от оккупантов десятки населенных пунктов.

Позже бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба украинской армии Алексей Громов сообщил, что с 1 октября на Херсонщине освобождены 29 населенных пунктов.

6 октября стало известно, что на юге ВСУ уничтожили более 100 врагов, три склада с боеприпасами и много вооружения и техники противников.

По данным Генштаба ВСУ, на нашей земле по состоянию на 7 октября уже ликвидировали 61 680 захватчиков и, в частности, 233 вражеских вертолета.

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