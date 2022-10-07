За минувшие сутки Вооруженные силы Украины мощно обновили статистику потерь России на войне против нашей страны. Агрессор теряет живую силу и технику, однако пытается это скрыть от своих граждан.
О новых потерях говорится в сводке Генштаба.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около/ 61680 (+350) человек ликвидировано,
- танков - 2466 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 5093 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,
- РСЗО - 344 (+0) ед,
- средства ПВО - 177 (+0) ед,
- самолетов - 266 (+0) ед,
- вертолетов – 233 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1067 (+20),
- крылатые ракеты - 246 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3862 (+8) ед,
- специальная техника - 135 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Война РФ против Украины: последние новости
РФ терпит неудачи, каждый день страна-агрессор сталкивается с новыми провалами. Да, контрнаступление ВСУ настолько пугает рашистов, что те бегут и оставляют всю свою технику. Британская разведка уже раскрыла масштабы "российского ленд-лиза" для защитников Украины, они действительно впечатляют.
В ВСУ также рассказали о провалы оккупантов на юге. Между защитниками Украины и противником за прошедшие сутки было три боевых столкновения. В результате событий на юге было ликвидировано более 100 захватчиков, много гаубиц и склады.