Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины мощно обновили статистику потерь России на войне против нашей страны. Агрессор теряет живую силу и технику, однако пытается это скрыть от своих граждан.

О новых потерях говорится в сводке Генштаба.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.10 ориентировочно составили:

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личного состава - около/ 61680 (+350) человек ликвидировано,

танков - 2466 (+17) ед,

боевых бронированных машин - 5093 (+29) ед,

артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,

РСЗО - 344 (+0) ед,

средства ПВО - 177 (+0) ед,

самолетов - 266 (+0) ед,

вертолетов – 233 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1067 (+20),

крылатые ракеты - 246 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3862 (+8) ед,

специальная техника - 135 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Война РФ против Украины: последние новости

РФ терпит неудачи, каждый день страна-агрессор сталкивается с новыми провалами. Да, контрнаступление ВСУ настолько пугает рашистов, что те бегут и оставляют всю свою технику. Британская разведка уже раскрыла масштабы "российского ленд-лиза" для защитников Украины, они действительно впечатляют.

В ВСУ также рассказали о провалы оккупантов на юге. Между защитниками Украины и противником за прошедшие сутки было три боевых столкновения. В результате событий на юге было ликвидировано более 100 захватчиков, много гаубиц и склады.

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