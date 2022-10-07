Для ударов по Запорожью и Николаеву противник использовал 4 БПЛА иранского производства Shahed-136.

Подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 18:00 по российскому вторжению.

В сообщении сказано, что отражено вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорськ, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельське, Новомихайловка и Терновые Поды.

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В сообщении отмечается, что враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В Генштабе сообщают, что оккупанты обстреливают позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляют инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций на отдельных направлениях, и ведут воздушную разведку. Также обстреливают гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей.

В сообщении сказано, что от вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 10 населенных пунктов, среди которых - Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.

"Для ударов по населенным пунктам Запорожье и Николаев противник использовал 4 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136", - отмечают в Генштабе.

Также из минометов и ствольной артиллерии враг стрелял в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясная Поляна Черниговской области, а также Середина-Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачьи, Рыжовка, Голышовское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Красного, Гуляйполя и Новополья.

На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись районы более двадцати населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения.

Успехи ВСУ за последние сутки: что известно

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины мощно обновили статистику потерь России на войне против нашей страны. Ликвидировано было около 350 оккупантов.

На юге украинские войска ликвидировали свыше 100 оккупантов, три склада с боеприпасами и, в частности, много гаубиц.

На юге украинские зенитчики уничтожили ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

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