На сегодня ситуация на границе Беларуси и Украины напряженная из-за маневров военных соседней республики.

Нападет Беларусь на Украину или нет - станет известно до 15 июля.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала 1+1.

"Беларуские подразделения нужно усилить российскими войсками. А на сегодняшний день не видно движения российских войск в большом количестве для подготовки развертывания группировки войск, которые могли бы двигаться в украинском направлении. У нас уже есть этот горький опыт. Это станет заметно сразу... На сегодняшний день Беларусь проводит разного рода маневры и пытается держать в напряжении ситуацию. Очередной раунд - проверка мобилизационных резервов продлится до 15 июля...", - отметил он.

По словам эксперта, именно до этой даты можно увидеть, будет ли расти их количество в результате мобилизационной подготовки и проверки резервов.

"Но большой ударной группировки войск пока не видно", - добавил Мусиенко.

Как сообщал УНИАН, в период с 28 июня по 16 июля в Гомельской области Беларусь планирует проведение военных сборов с военнообязанными. В Генштабе не исключают проведения демонстративных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах и ведение разведки.

Также Генштаб предупредил, что в Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.