Военные инструктора из России признают, что для участия в боевых действиях собирают сброд со всей страны.

Для отправки на войну в Украину российское командование собирает сброд со всей страны. Они мобилизуют наркоманов и мужчин, торгующих собой. Дедушек тоже отправляют в войско, несмотря на возраст.

Эту информацию подтверждает очередной перехват разговора оккупантов, который опубликовала Служба безопасности Украины. На видео ниже слышно, как российский военный инструктор жалуется собеседнику на мобилизованных "бойцов".

"Мы думали оставить катера возле института, я пытался поговорить с их старшим, там заместитель какой-то дивизии был. Пока я с ним общался, поворачиваемся, а этот долб*еб уже какой-то из их [мобилизованных] типов разбирает катер. Вот, на ровном месте", — сообщил инструктор.

Далее солдат говорит, что мобилизованные, о которых идет речь в разговоре, готовы воровать у своих же. А после этого инструктор сообщил, кого сейчас забирают в армию РФ для отправки на войну в Украину.

"Вообще, сброд. Как сказал полковник, десять дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки в мужском виде".

Напомним, по примерным оценкам экспертов Conflict Intelligence Team, от 20 до 40 % контрактников, которые участвовали в войне, больше не хотят возвращаться в Украину. С пополнением армии РФ тоже испытывает проблемы. Согласно сведениям украинской разведки, россияне пишут отказы и даже калечат себя, чтобы не подписывать контракты.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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